«Позиции отличаются»: Американист оценил шансы Путина и Трампа договориться по Украине

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, в ходе будущей встречи смогут достигнуть договорённостей относительно конфликта на Украине, полагает американист Малек Дудаков. По его словам, сама по себе новость о саммите глав государств является положительной.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что проведение встречи на самом высоком уровне повышает вероятность того, что России и США удастся достичь каких-то договорённостей. Однако стоит учитывать, что у двух стран существенно отличаются переговорные позиции, поэтому для сближения им потребуется некоторое время. Вероятно, Путин и Трамп встретятся несколько раз, прежде чем придут к консенсусу.

«Для администрации Трампа, я думаю, этот саммит будет попыткой в конечном счёте добиться хотя бы каких-то, пусть и символических, достижений в рамках деэскалации и заморозки конфликта», — отметил политолог.