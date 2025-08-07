«Позиции отличаются»: Американист оценил шансы Путина и Трампа договориться по Украине
Политолог Дудаков уверен, что Путин и Трамп смогут договориться по Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, в ходе будущей встречи смогут достигнуть договорённостей относительно конфликта на Украине, полагает американист Малек Дудаков. По его словам, сама по себе новость о саммите глав государств является положительной.
Собеседник 360.ru подчеркнул, что проведение встречи на самом высоком уровне повышает вероятность того, что России и США удастся достичь каких-то договорённостей. Однако стоит учитывать, что у двух стран существенно отличаются переговорные позиции, поэтому для сближения им потребуется некоторое время. Вероятно, Путин и Трамп встретятся несколько раз, прежде чем придут к консенсусу.
«Для администрации Трампа, я думаю, этот саммит будет попыткой в конечном счёте добиться хотя бы каких-то, пусть и символических, достижений в рамках деэскалации и заморозки конфликта», — отметил политолог.
При этом российский лидер постарается донести до своего американского коллеги важность устранения первопричин конфликта на Украине для его урегулирования. Эксперт не исключил возможности объявления временного перемирия по результатам переговоров. Так или иначе, у встречи президентов есть значительный потенциал для разрешения украинского кризиса.
Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что место проведения переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, уже определено, однако официальная информация будет обнародована позже. Сам Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом. В свою очередь спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев отметил, что встреча Путина и Трампа может стать исторической. А в Госдуме уже предсказали главные темы переговоров лидеров великих держав.