Ушаков: Место проведения встречи Путина и Трампа уже согласовано
Место проведения переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, уже определено, однако официальная информация будет обнародована позже. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Совместно с американской стороной мы приступили к детальной проработке параметров встречи, включая ее организационные аспекты», — отметил он.
По словам Ушакова, место уже согласовано.
«Принципиальное решение принято, подробности будут озвучены позднее», — добавил он.
Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Дональд Трамп назвал эти переговоры «очень продуктивными» и выразил уверенность в наличии «хороших перспектив» для завершения военного конфликта на Украине.
Обложка © Сайт президента России