Ушаков: Место проведения встречи Путина и Трампа уже согласовано

Место проведения переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, уже определено, однако официальная информация будет обнародована позже. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Совместно с американской стороной мы приступили к детальной проработке параметров встречи, включая ее организационные аспекты», — отметил он.

По словам Ушакова, место уже согласовано.

«Принципиальное решение принято, подробности будут озвучены позднее», — добавил он.