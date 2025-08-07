Путин в ближайшее время встретится с Трампом
Ушаков: Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Россия и Соединённые Штаты достигли договорённости о проведении встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, стороны согласовали ориентировочные сроки и формат переговоров.
«Контакты продолжаются, и мы рассчитываем, что встреча двух лидеров состоится в течение ближайших дней», — подчеркнул Ушаков.
Ожидается, что на повестке переговоров будут вопросы безопасности, стратегической стабильности и ситуация на Украине. Место и точная дата встречи пока не разглашаются.
Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Дональд Трамп назвал эти переговоры «очень продуктивными» и выразил уверенность в наличии «хороших перспектив» для завершения военного конфликта на Украине.