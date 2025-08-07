Путин в ближайшее время встретится с Трампом

Россия и Соединённые Штаты достигли договорённости о проведении встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, стороны согласовали ориентировочные сроки и формат переговоров.

«Контакты продолжаются, и мы рассчитываем, что встреча двух лидеров состоится в течение ближайших дней», — подчеркнул Ушаков.

Ожидается, что на повестке переговоров будут вопросы безопасности, стратегической стабильности и ситуация на Украине. Место и точная дата встречи пока не разглашаются.