Трамп поручил своей команде ускорить организацию переговоров с Путиным и Зеленским

CNN: Трамп призвал команду ускорить подготовку встреч с Путиным и Зеленским
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп призвал свою команду действовать оперативно при планировании встреч с российским коллегой Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников Белого дома.
Помощники американского лидера немедленно приступили к организации этих встреч. Хотя обычно для планирования президентских поездок и таких важных переговоров с мировыми лидерами требуется значительное время, Трамп потребовал ускорить этот процесс.
Напомним, ранее газета The New York Times сообщила о намерении Дональда Трампа провести личную встречу с Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Вскоре после этого республиканец планирует провести трёхсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского. В Белом доме при этом сомневаются, что встречу удастся организовать так быстро.