Трамп заявил, что переговоры США с Россией не стали прорывом
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги переговоров своего специального посланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве, заявил, что не считает их прорывом. По его словам, результаты встречи стали итогом длительной работы.
«Я не называю это прорывом. Имею в виду то, что мы работаем над этим уже долгое время», — сказал республиканец журналистам в Белом доме.
Ранее Дональд Трамп назвал переговоры в Москве «очень продуктивными» и выразил уверенность в наличии «хороших перспектив» для завершения военного конфликта на Украине. Американский лидер также допустил возможность личной встречи с Путиным в скором времени. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что перед такой встречей «многое должно произойти». При этом он добавил, что уже в ближайшие дни Трамп может позвонить Путину.