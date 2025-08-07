Трамп заявил, что переговоры США с Россией не стали прорывом

Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги переговоров своего специального посланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве, заявил, что не считает их прорывом. По его словам, результаты встречи стали итогом длительной работы.

«Я не называю это прорывом. Имею в виду то, что мы работаем над этим уже долгое время», — сказал республиканец журналистам в Белом доме.