Пока Путин и Уиткофф обсуждали будущее, Зеленский напомнил о себе, разразившись тирадой
Зеленский заявил, что сейчас Россия больше настроена на прекращение огня
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Заявление бывшего комика прозвучало после разговора с американским президентом Дональдом Трампом. По словам Зеленского, давление на Россию якобы даёт результаты.
«Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули нас в деталях — ни нас, ни Соединённые Штаты», — сказал он в видеообращении.
Напомним, что 6 августа в Москве состоялись трёхчасовые переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина. Позже Дональд Трамп сообщил о «большом прогрессе» в ходе этой встречи. Глава Белого дома вместе с европейскими лидерами также позвонил Зеленскому, чтобы обсудить результаты переговоров.