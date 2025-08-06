Пока Путин и Уиткофф обсуждали будущее, Зеленский напомнил о себе, разразившись тирадой

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Заявление бывшего комика прозвучало после разговора с американским президентом Дональдом Трампом. По словам Зеленского, давление на Россию якобы даёт результаты.

«Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули нас в деталях — ни нас, ни Соединённые Штаты», — сказал он в видеообращении.