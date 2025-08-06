Зеленский сообщил, что европейские лидеры участвовали в его разговоре с Трампом

Владимир Зеленский подтвердил, что провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после визита в Москву спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа. По словам главаря киевского режима, в беседе также участвовали некие европейские лидеры.

«Наша общая позиция с партнёрами абсолютно ясна: война должна закончиться. И это должно быть честное завершение. Европейские лидеры также приняли участие в разговоре, и я благодарен каждому из них за их поддержку. Мы обсудили то, о чем было объявлено в Москве», — заявил Зеленский.