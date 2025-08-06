Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 17:41

Зеленский сообщил, что европейские лидеры участвовали в его разговоре с Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский подтвердил, что провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после визита в Москву спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа. По словам главаря киевского режима, в беседе также участвовали некие европейские лидеры.

«Наша общая позиция с партнёрами абсолютно ясна: война должна закончиться. И это должно быть честное завершение. Европейские лидеры также приняли участие в разговоре, и я благодарен каждому из них за их поддержку. Мы обсудили то, о чем было объявлено в Москве», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украины «обязательно будет защищать свою независимость».

Трамп заявил о большом прогрессе в ходе встречи Путина и Уиткоффа
Трамп заявил о большом прогрессе в ходе встречи Путина и Уиткоффа

Напомним, сегодня специальный посланник президента США Стивен Уиткофф посетил Москву для проведения переговоров. Свой визит в столицу РФ он начал с прогулки по парку «Зарядье» вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Затем Уиткофф прибыл в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. На встрече обсуждались украинский кризис и стратегическое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном. Беседа длилась около 3 часов. В Кремле переговоры назвали продуктивными и конструктивными. В Белом доме также высказались о диалоге в позитивном ключе.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • ЕС
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar