Точка опоры: В Госдуме предсказали главные темы переговоров Путина и Трампа

Именно на таких переговорах может решиться вопрос о прекращении украинского конфликта. Ведь суть его лежит вовсе не в противостоянии с Украиной, поэтому обсуждать что-либо с украинскими делегациями не имеет никакого смысла. Двигатель всего этого — США, там верховодят всем Североатлантическим альянсом и координируют антироссийские действия Запада.