Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 августа, 13:26

Точка опоры: В Госдуме предсказали главные темы переговоров Путина и Трампа

Депутат Журавлёв: На встрече Путина и Трампа решится вопрос конфликта на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может решить множество вопросов, и один из них — прекращение украинского конфликта. В целом переговоры двух лидеров считаются позитивным знаком, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Именно на таких переговорах может решиться вопрос о прекращении украинского конфликта. Ведь суть его лежит вовсе не в противостоянии с Украиной, поэтому обсуждать что-либо с украинскими делегациями не имеет никакого смысла. Двигатель всего этого — США, там верховодят всем Североатлантическим альянсом и координируют антироссийские действия Запада.

Алексей Журавлёв

Депутат Госдумы

Он отметил, что твёрдые гарантии, которые могут быть получены в ходе переговоров, станут точкой опоры, с которой можно начинать дискуссию. Лидеры могут прийти к прекращению «недружественной активности».

«Я уверен в дипломатических способностях нашего президента, который, на мой взгляд, способен переиграть каждого из ныне живущих политиков. Поэтому встречи Владимира Путина и Дональда Трампа жду с нетерпением», заключил Журавлёв.

Радио Судного дня вышло в эфир сразу после согласования встречи Путина и Трампа
Напомним, 7 августа Кремль сообщил, что Россия и США согласовали организацию встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшем будущем. Как уточнил помощник главы государства Юрий Ушаков, переговоры состоятся ориентировочно на следующей неделе. Сам Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с американским коллегой.

Ольга Годуненко
