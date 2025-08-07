Ушаков уточнил сроки встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе. Об этом журналисту кремлёвского пула, автору Telegram-канала «Юнашев Live» Александру Юнашеву рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

Журналист Александр Юнашев поговорил с Юрием Ушаковым по поводу встречи Путина и Трампа. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Ориентировочно да, на следующей неделе. Сейчас будем работать», — сказал Ушаков.