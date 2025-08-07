Ушаков уточнил сроки встречи Путина и Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе. Об этом журналисту кремлёвского пула, автору Telegram-канала «Юнашев Live» Александру Юнашеву рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
Журналист Александр Юнашев поговорил с Юрием Ушаковым по поводу встречи Путина и Трампа. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Ориентировочно да, на следующей неделе. Сейчас будем работать», — сказал Ушаков.
На данный момент стороны уже определились, где именно состоится встреча двух лидеров. При этом точная локация держится в секрете.
Напомним, накануне в Москве побывал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Обе стороны называли диалог продуктивным. А сегодня, 7 августа, в Кремле объявили, что Москва и Вашингтон достигли договорённости о проведении встречи лидеров в ближайшее время.