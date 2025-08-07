Приговор Гуцул
7 августа, 09:09

Дмитриев считает, что встреча Путина и Трампа может стать исторической

Обложка © ТАСС / АР / Susan Walsh

Запланированная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать «исторической», заявил спецпредставитель главы государства и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Это может стать исторической встречей. Диалог возобладает», — написал он в соцсетях, обратив внимание на позитивную реакцию российского рынка акций на заявления о предстоящей встрече.

Ушаков: Место проведения встречи Путина и Трампа уже согласовано

Напомним, накануне в Москве побывал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Обе стороны называли диалог продуктивным. А сегодня, 7 августа, в Кремле объявили, что Москва и Вашингтон достигли договорённости о проведении встречи лидеров в ближайшее время.

Александра Вишнякова
