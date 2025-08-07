Приговор Гуцул
7 августа, 08:57

Российский рынок акций вырос на 4,3% после новости о встрече Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / studioflara

Российский фондовый рынок демонстрирует значительный подъём, прибавляя почти 4,3% на фоне сообщений о предстоящей встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Такие данные приводятся на платформе Московской биржи.

К 11:08 по московскому времени рублёвый индекс Мосбиржи вырос на 4,28%, достигнув отметки 2882,97 пункта. При этом на фоне анонса встречи показатель прибавил более одного процента, что свидетельствует о высокой значимости события для участников рынка.

Ушаков: Путин имеет полную информацию по ситуации на Украине
Ранее Юрий Ушаков заявил, что в ближайшее время президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры. Сейчас идёт детальная подготовка к саммиту. До этого в Москву приезжал спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, беседа с которым, видимо выдалась весьма продуктивной.

