Российский рынок акций вырос на 4,3% после новости о встрече Путина и Трампа

Российский фондовый рынок демонстрирует значительный подъём, прибавляя почти 4,3% на фоне сообщений о предстоящей встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Такие данные приводятся на платформе Московской биржи.

К 11:08 по московскому времени рублёвый индекс Мосбиржи вырос на 4,28%, достигнув отметки 2882,97 пункта. При этом на фоне анонса встречи показатель прибавил более одного процента, что свидетельствует о высокой значимости события для участников рынка.