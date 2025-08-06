Ушаков: Путин имеет полную информацию по ситуации на Украине
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Президент России Владимир Путин владеет полной информацией по украинскому вопросу. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков после встречи с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
«Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу ещё о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев», — сказал Ушаков после встречи Путина с Уиткоффом.
Напомним, сегодня Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. В ходе переговоров российская сторона передала сигналы по украинскому вопросу, а также получила ответные сообщения от Вашингтона. Ушаков сообщил, что разговор Путина с Уиткоффом прошёл продуктивно и конструктивно. По его словам, встреча оказалась полезной для обеих сторон.