Ушаков: Путин имеет полную информацию по ситуации на Украине

«Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу ещё о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев», — сказал Ушаков после встречи Путина с Уиткоффом.