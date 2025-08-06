В Кремле рассказали, как прошёл разговор Путина с гонцом Трампа на фоне истечения ультиматума
Ушаков: Разговор Путина и Уиткоффа вышел полезным и конструктивным
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Разговор президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа вышел полезным и продуктивным. Об этом сообщил помощник лидера РФ по внешней политике Юрий Ушаков.
«Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сегодня утром был принят нашим президентом. Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор», — сказал Ушаков журналистам.
Напомним, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву сегодня, за два дня до окончания ультиматума, объявленного его боссом. Свой визит с прогулки по парку «Зарядье» вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а затем отправился в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. Встреча длилась около 3 часов. Обсуждалась ситуация на Украине. Сейчас кортеж американского посланника уже покинул Кремль. Это был уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала 2025 года.