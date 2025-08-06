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6 августа, 12:06

Глава РФПИ Дмитриев по итогам встречи Путина с Уиткоффом: Диалог восторжествует

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после встречи спецпосланника США Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным в среду выразил надежду на торжество диалога.

«Диалог восторжествует», — такой пост глава РФПИ опубликовал в соцсети X.

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Напомним, сегодня специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. Начал он визит с прогулки по парку «Зарядье» вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а затем отправился в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. Их беседа длилась около 3 часов. К настоящей минуте кортеж американского посланника уже покинул Кремль. Это был уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала 2025 года.

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Александра Вишнякова
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