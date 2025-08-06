Не «зашоренный» взгляд: В Совфеде оценили влияние Уиткоффа на переговоры РФ и США

На переговоры РФ и США может повлиять спецпосланник президента США Стив Уиткофф, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он отметил, что нестандартное мышление и предпринимательский опыт отличают Уиткоффа от классических дипломатов.

«Об Уиткоффе мало что известно как о переговорщике, именно дипломатическом, потому что он всю жизнь политикой не занимался. Но при этом Трамп ему доверяет, у него есть очень серьезные навыки ведения разного рода дел, главным образом связанных с его предпринимательской деятельностью. Но эти дела были очень серьёзные и требовали серьёзных знаний, усилий, сноровки», — сказал Климов в разговоре с AиФ.

Как отметил сенатор, Уиткофф пришёл из бизнес-среды, где принципы ведения дел требуют гибкости, смекалки и точного расчёта. Именно такие качества могут сделать его переговоры с Россией отличными от того, что мы видели ранее. Парламентарий также подчеркнул, что у Уиткоффа «незашоренное» мышление, в отличие от профессиональных дипломатов, что делает его более свободным в формулировках и подходах.

При этом Климов выразил сомнение, что происходящее — это что-то иное, нежели американский пиар или иллюзии, которые Вашингтон сам себе навязал. Он предположил, что возможно это также попытка избавиться от так называемого «чемодана без ручки» — украинского конфликта, который достался Трампу от администрации Байдена. В любом случае, как отметил сенатор, руководство России неоднократно заявляло, что не намерено отказываться от своих принципов, но при этом всегда приветствует наличие политико-дипломатических возможностей для урегулирования конфликтных ситуаций.