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6 августа, 08:06

Уиткофф отказался делиться ожиданиями от переговоров в Москве

Обложка © ТАСС / POOL / AL DRAGO

Обложка © ТАСС / POOL / AL DRAGO

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отказался комментировать ожидания от предстоящих переговоров в Москве. Американский посланник прилетел в российскую столицу утром 6 августа. Это уже пятый его визит в РФ с начала 2025 года.

На вопросы корреспондента РИА «Новости» Уиткофф не ответил и не уточнил, с кем планирует встречаться. Затем американский представитель покинул территорию парка «Зарядье» вместе с делегацией.

Попытка договориться или формальность? Политолог объяснил, зачем Уиткофф едет в Москву
Попытка договориться или формальность? Политолог объяснил, зачем Уиткофф едет в Москву

Напомним, сегодня специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. Как ожидается, он встретится с российскими представителями, чтобы обсудить важные аспекты отношений между странами и найти способы снижения напряжённости. Начал он визит с прогулки по парку «Зарядье» вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

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Мария Любицкая
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