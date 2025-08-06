Уиткофф отказался делиться ожиданиями от переговоров в Москве

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отказался комментировать ожидания от предстоящих переговоров в Москве. Американский посланник прилетел в российскую столицу утром 6 августа. Это уже пятый его визит в РФ с начала 2025 года.

На вопросы корреспондента РИА «Новости» Уиткофф не ответил и не уточнил, с кем планирует встречаться. Затем американский представитель покинул территорию парка «Зарядье» вместе с делегацией.