Уиткофф отказался делиться ожиданиями от переговоров в Москве
Обложка © ТАСС / POOL / AL DRAGO
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отказался комментировать ожидания от предстоящих переговоров в Москве. Американский посланник прилетел в российскую столицу утром 6 августа. Это уже пятый его визит в РФ с начала 2025 года.
На вопросы корреспондента РИА «Новости» Уиткофф не ответил и не уточнил, с кем планирует встречаться. Затем американский представитель покинул территорию парка «Зарядье» вместе с делегацией.
Напомним, сегодня специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. Как ожидается, он встретится с российскими представителями, чтобы обсудить важные аспекты отношений между странами и найти способы снижения напряжённости. Начал он визит с прогулки по парку «Зарядье» вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.