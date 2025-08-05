Попытка договориться или формальность? Политолог объяснил, зачем Уиткофф едет в Москву

Визит спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москву 6-7 августа может стать последней попыткой договориться до истечения ультиматума американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил политолог Норат Аджамян, член экспертного клуба «Дигория».

«Визит Уиткоффа в Москву можно рассматривать как последнюю попытку договориться о чём-то конкретном до того, как Трамп примет решение о введении санкций в отношении России», — пояснил эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».

По мнению Аджамяна, переговоры могут затронуть идею «воздушного перемирия» между Россией и Украиной, о котором ранее упоминал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Эксперт допускает, что достижение даже ограниченного соглашения позволит Трампу представить это как дипломатический успех и отсрочить санкции.