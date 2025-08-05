Попытка договориться или формальность? Политолог объяснил, зачем Уиткофф едет в Москву
Политолог Аджамян: Визит Уиткоффа может быть последней попыткой договориться
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Визит спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москву 6-7 августа может стать последней попыткой договориться до истечения ультиматума американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил политолог Норат Аджамян, член экспертного клуба «Дигория».
«Визит Уиткоффа в Москву можно рассматривать как последнюю попытку договориться о чём-то конкретном до того, как Трамп примет решение о введении санкций в отношении России», — пояснил эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».
По мнению Аджамяна, переговоры могут затронуть идею «воздушного перемирия» между Россией и Украиной, о котором ранее упоминал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Эксперт допускает, что достижение даже ограниченного соглашения позволит Трампу представить это как дипломатический успех и отсрочить санкции.
Однако политолог скептически оценивает перспективы реального прогресса, отмечая противоречивую позицию Вашингтона, где делают акцент на миротворческой риторике, но не предлагают конкретных решений для достижения устойчивого мира и грозятся ввести санкции в отношении РФ. Аджамян заключил, что такой подход ставит под сомнение искреннее стремление США к долгосрочному урегулированию, превращая визит скорее в формальный жест перед принятием новых ограничительных мер.
Напомним, президент США объявил, что его специальный посланник Стивен Уиткофф посетит России 6 или 7 августа — за один или два дня до истечения дедлайна Дональда Трампа. Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил, что российский лидер Владимир Путин встретится с эмиссаром главы США на этой неделе.