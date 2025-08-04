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4 августа, 09:19

Песков не исключил возможность встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Evelyn Hockstein

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Evelyn Hockstein

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа может состояться на этой неделе, допустил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве и всегда рады контактам с господином Уиткоффом», — отметил представитель Кремля.

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Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф приедет в Россию 6 или 7 августа. Таким образом, его визит в Москву состоится за один или два дня до истечения срока ультиматума, который ранее выдвинул глава Белого дома.

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Александра Вишнякова
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