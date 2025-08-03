Президенту США Дональду Трампу следует согласиться на условия России ради мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом в социальной сети X написал британский журналист Уоррен Торнтон, комментируя поездку спецпосланника главы Штатов Стива Уиткоффа в Москву.

Эксперт отметил, что переговоры о прекращении огня не принесут результата без выполнения давних требований России. По его мнению, западные санкции и экономическое давление оказались неэффективными, а Вашингтону следует признать поражение в этом противостоянии.