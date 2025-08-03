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Регион
3 августа, 16:47

Остался только один вариант: В Британии указали Трампу путь к миру на Украине

Журналист Торнтон призвал Трампа согласиться на условия РФ для мира на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Президенту США Дональду Трампу следует согласиться на условия России ради мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом в социальной сети X написал британский журналист Уоррен Торнтон, комментируя поездку спецпосланника главы Штатов Стива Уиткоффа в Москву.

Эксперт отметил, что переговоры о прекращении огня не принесут результата без выполнения давних требований России. По его мнению, западные санкции и экономическое давление оказались неэффективными, а Вашингтону следует признать поражение в этом противостоянии.

«Дайте русским то, чего они хотят. У вас остался только один вариант», — заключил Торнтон, подчеркнув необходимость политического компромисса для прекращения боевых действий.

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Напомним, 14 июля американский президент объявил, что даёт России 50 дней на достижение мирного соглашения по Украине, а 29 июля он сократил срок ультиматума до 10 дней. Пару дней назад стало известно, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф планирует приехать в Москву после того, как завершит свои дела в Израиле. Сам эмиссар главы США заявил о своей уверенности в том, что мирный договор между Россией и Украиной удастся заключить.

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Юрий Лысенко
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