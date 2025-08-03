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Регион
3 августа, 16:13

В Германии поставили на Россию в «битве» Путина с ультиматумом Трампа

Bild: Если Россия проигнорирует ультиматум США, то ничего страшного не случится

Обложка © freepik / bearfotos

Обложка © freepik / bearfotos

Для России ничего не изменится и не будет никаких негативных последствий, если Кремль решит проигнорировать ультиматум президента США Дональда Трампа, установившего сроки для подписания соглашения между Киевом и Москвой. Об этом пишет Bild.

«Если русские промолчат, ничего не произойдёт», — рассказал изданию военный эксперт Томас Тайнер. По его мнению, Москва находится в выгодном положении и никакие ультиматумы не заставят её отступиться от задач СВО.
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Напомним, 14 июля Трамп выдвинул России 50-дневный ультиматум для «мирного урегулирования» на Украине, который 29 июля был сокращён до 10 дней. Если в указанные сроки соглашение по Украине не будут достигнуты, то Трамп грозит ввести 100-процентные пошлины на закупки российской нефти и урана для всех стран, включая Китай, Индию, Турцию и Бразилию. Президент РФ Владимир Путин заявил, что прекрасно понимает, что скрывается за словами Трампа, переходящего от «дружбы», лести к ультиматумам. Российский лидер пояснил, что США мало интересуются завершением конфликта, а просто хотят не дать России победить. Также наш президент подчеркнул, что Кремль не отступит от своих позиций по СВО, в частности устранены должны быть первопричины конфликта на Украине.

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Татьяна Миссуми
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