Для России ничего не изменится и не будет никаких негативных последствий, если Кремль решит проигнорировать ультиматум президента США Дональда Трампа, установившего сроки для подписания соглашения между Киевом и Москвой. Об этом пишет Bild .

Напомним, 14 июля Трамп выдвинул России 50-дневный ультиматум для «мирного урегулирования» на Украине, который 29 июля был сокращён до 10 дней. Если в указанные сроки соглашение по Украине не будут достигнуты, то Трамп грозит ввести 100-процентные пошлины на закупки российской нефти и урана для всех стран, включая Китай, Индию, Турцию и Бразилию. Президент РФ Владимир Путин заявил, что прекрасно понимает, что скрывается за словами Трампа, переходящего от «дружбы», лести к ультиматумам. Российский лидер пояснил, что США мало интересуются завершением конфликта, а просто хотят не дать России победить. Также наш президент подчеркнул, что Кремль не отступит от своих позиций по СВО, в частности устранены должны быть первопричины конфликта на Украине.