Российские войска продолжают добиваться успехов в зоне специальной военной операции (СВО) за неделю до истечения срока действия ультиматума президента США Дональда Трампа для урегулирования конфликта на Украине. Данное заявление сделало немецкое издание Junge Welt.

«За последние недели российские войска добились значительных территориальных успехов на нескольких участках», — говорится в сообщении.