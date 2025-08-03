В Германии выяснили, как Армия России использует время до дедлайна Трампа
Junge Welt: ВС РФ добиваются успехов на СВО перед истечением ультиматума Трампа
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Российские войска продолжают добиваться успехов в зоне специальной военной операции (СВО) за неделю до истечения срока действия ультиматума президента США Дональда Трампа для урегулирования конфликта на Украине. Данное заявление сделало немецкое издание Junge Welt.
«За последние недели российские войска добились значительных территориальных успехов на нескольких участках», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что стратегически важный шахтёрский город Красноармейск (украинское название — Покровск) находится на грани окружения. Аналогичная ситуация наблюдает в соседнем населённом пункте Мирноград. Отмечается и освобождение Часова Яра после ожесточённых боевых действий. Также российские подразделения вышли на окраины Купянска.
Напомним, что 14 июля Трамп выдвинул России 50-дневный ультиматум для «мирного урегулирования» на Украине, который 29 июля был сокращён до 10 дней. Если в указанные сроки соглашение по Украине не будут достигнуты, то он грозит ввести 100-процентные пошлины на закупки российской нефти и урана для всех стран, включая Китай, Индию, Турцию и Бразилию. Президент России Владимир Путин сделал заявление перед предстоящим визитом спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.