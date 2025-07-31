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Регион
31 июля, 07:53

На Западе назвали бесполезными ультиматумы Трампа

RS: Ультиматумы Трампа не повлияют на ход украинского конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Заявления президента США Дональда Трампа, в том числе его ультиматумы в адрес Москвы, вряд ли окажут существенное влияние на ход украинского конфликта. Об этом пишет Reponsible Statecrft.

В публикации подчёркивается, что установление любых сроков для прекращения огня не изменит фундаментального подхода России. Москва намерена сохранять своё военное преимущество и доминирование над Украиной как основной инструмент влияния, и не откажется от него без значительных уступок со стороны Киева и Запада. Также в публикации говорится, что США обладают совсем незначительным влиянием на развитие военной ситуации между двумя странами.

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Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что сокращает срок, который отмерил России на достижение сделки по Украине, с 50 до 10–12 дней. Если соглашения не будет, то он планирует обложить РФ жёсткими вторичными санкциями. В Кремле уже отреагировали на данное заявление.

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Мария Любицкая
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