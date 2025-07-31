На Западе назвали бесполезными ультиматумы Трампа

Заявления президента США Дональда Трампа, в том числе его ультиматумы в адрес Москвы, вряд ли окажут существенное влияние на ход украинского конфликта. Об этом пишет Reponsible Statecrft.

В публикации подчёркивается, что установление любых сроков для прекращения огня не изменит фундаментального подхода России. Москва намерена сохранять своё военное преимущество и доминирование над Украиной как основной инструмент влияния, и не откажется от него без значительных уступок со стороны Киева и Запада. Также в публикации говорится, что США обладают совсем незначительным влиянием на развитие военной ситуации между двумя странами.