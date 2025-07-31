На Западе назвали бесполезными ультиматумы Трампа
RS: Ультиматумы Трампа не повлияют на ход украинского конфликта
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Заявления президента США Дональда Трампа, в том числе его ультиматумы в адрес Москвы, вряд ли окажут существенное влияние на ход украинского конфликта. Об этом пишет Reponsible Statecrft.
В публикации подчёркивается, что установление любых сроков для прекращения огня не изменит фундаментального подхода России. Москва намерена сохранять своё военное преимущество и доминирование над Украиной как основной инструмент влияния, и не откажется от него без значительных уступок со стороны Киева и Запада. Также в публикации говорится, что США обладают совсем незначительным влиянием на развитие военной ситуации между двумя странами.
Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что сокращает срок, который отмерил России на достижение сделки по Украине, с 50 до 10–12 дней. Если соглашения не будет, то он планирует обложить РФ жёсткими вторичными санкциями. В Кремле уже отреагировали на данное заявление.