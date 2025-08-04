СМИ узнали, что пока Уиткофф будет в Москве, Киев посетит Келлог
Спецпредставитель президента США Келлог в ближайшие дни посетит Киев
Обложка © ТАСС / AL DRAGO, Zuma
Спецпредставитель президента США Кит Келлог в ближайшие дни посетит Киев — примерно в эти же сроки с визитом в Москву прибудет другой посланник Дональда Трампа — Стив Уиткофф. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.
По их данным, идея визита Уиткоффа была предложена РФ в начале этой недели и получила одобрение.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф приедет в Россию 6 или 7 августа. Таким образом, его визит в Москву состоится за один или два дня до истечения срока ультиматума, который ранее выдвинул глава Белого дома. В Кремле не исключили, что встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа может состояться на этой неделе.