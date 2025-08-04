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4 августа, 10:00

СМИ узнали, что пока Уиткофф будет в Москве, Киев посетит Келлог

Спецпредставитель президента США Келлог в ближайшие дни посетит Киев

Обложка © ТАСС / AL DRAGO, Zuma

Обложка © ТАСС / AL DRAGO, Zuma

Спецпредставитель президента США Кит Келлог в ближайшие дни посетит Киев — примерно в эти же сроки с визитом в Москву прибудет другой посланник Дональда Трампа — Стив Уиткофф. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.

По их данным, идея визита Уиткоффа была предложена РФ в начале этой недели и получила одобрение.

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Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф приедет в Россию 6 или 7 августа. Таким образом, его визит в Москву состоится за один или два дня до истечения срока ультиматума, который ранее выдвинул глава Белого дома. В Кремле не исключили, что встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа может состояться на этой неделе.

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Александра Вишнякова
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