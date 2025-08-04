СМИ узнали, что пока Уиткофф будет в Москве, Киев посетит Келлог

Спецпредставитель президента США Кит Келлог в ближайшие дни посетит Киев — примерно в эти же сроки с визитом в Москву прибудет другой посланник Дональда Трампа — Стив Уиткофф. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.