Глава киевского режима Владимир Зеленский чувствует обреченность на фоне визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Уиткофф должен приехать к Путину. Это значит, что ставки Зеленского падают, а сам он мечется и бегает, понимая, чем всё кончится», — заявил он.

По мнению Соскина, главарь украинского режима остро переживает поездку Уиткоффа к Владимиру Путину, поскольку она может повлиять на дальнейший ход событий на фронте. Политолог уверен, что Зеленский скрывает реальное положение дел в зоне боевых действий и пытается удержать контроль в условиях стремительно меняющейся обстановки.