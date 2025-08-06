«Мечется и бегает»: Зеленский в панике на фоне визита Стива Уиткоффа в Москву
Политолог Соскин: Зеленский в панике из-за визита Стива Уиткоффа в Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Глава киевского режима Владимир Зеленский чувствует обреченность на фоне визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Уиткофф должен приехать к Путину. Это значит, что ставки Зеленского падают, а сам он мечется и бегает, понимая, чем всё кончится», — заявил он.
По мнению Соскина, главарь украинского режима остро переживает поездку Уиткоффа к Владимиру Путину, поскольку она может повлиять на дальнейший ход событий на фронте. Политолог уверен, что Зеленский скрывает реальное положение дел в зоне боевых действий и пытается удержать контроль в условиях стремительно меняющейся обстановки.
Напомним, сегодня специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. Ожидается, что Уиткофф встретится с представителями российского правительства для обсуждения ключевых аспектов двусторонних отношений и поиска путей деэскалации. Подробности повестки визита пока не разглашаются. До этого он посещал Россию в конце апреля.