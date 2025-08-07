Путин выбрал страну, где может состояться его встреча с Трампом

«У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей – это Президент Объединённых Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», — сказал он.