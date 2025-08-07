Встреча Путина и Трампа
7 августа, 12:04

Путин выбрал страну, где может состояться его встреча с Трампом

Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ одним из самых подходящих мест для своей встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

«У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей – это Президент Объединённых Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», — сказал он.

Кстати, как раз сегодня в Кремле Путин встретился с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном.

Напомним, накануне в Москве побывал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Обе стороны остались довольны итогами диалога, и сегодня, 7 августа, в Кремле заявили о согласовании встречи глав государств в ближайшем будущем. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев намекнул, что саммит лидеров может состояться в арабской стране.

