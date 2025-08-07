Приговор Гуцул
7 августа, 11:18

Дмитриев жестом намекнул на место встречи Путина и Трампа

Юнашев: Переговоры Путина и Трампа могут состояться в арабской стране

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев намекнул на возможные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом в арабской стране. В ответ на вопрос журналиста кремлёвского пула Александра Юнашева Дмитриев показал большой палец вверх, что может свидетельствовать о положительном прогрессе в подготовке встречи.

Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Журналисты кремлёвского пула активно обсуждают жест Дмитриева, расценивая его как подтверждение переговоров. Однако официальных заявлений от сторон пока не поступало, что оставляет вопрос о месте и времени встречи открытым.

Ушаков уточнил сроки встречи Путина и Трампа
Напомним, накануне в Москве побывал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры были оценены участниками как конструктивные. Сегодня, 7 августа, администрация президента сообщила, что Россия и США согласовали организацию саммита глав государств в ближайшем будущем. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, было бы лучше, если бы Трамп приехал в Россию. Однако он тоже считает, что переговоры могут пройти в ОАЭ.

BannerImage

Обложка © ТАCC / Zuma / Mehmet Eser

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • США
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика
