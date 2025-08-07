Дмитриев жестом намекнул на место встречи Путина и Трампа

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев намекнул на возможные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом в арабской стране. В ответ на вопрос журналиста кремлёвского пула Александра Юнашева Дмитриев показал большой палец вверх, что может свидетельствовать о положительном прогрессе в подготовке встречи.