«Что мешает нам»: Кадыров назвал возможное место встречи Путина и Трампа
Кадыров — о переговорах: Было бы лучше, если бы Трамп приехал в Россию
Обложка © Life.ru
Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут пройти в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом журналисту Кремлёвского пула, автору Telegram-канала «Юнашев Live» Александру Юнашеву рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров предположил, что встреча Путина и Трампа пройдёт в ОАЭ. Видео © Telegram / Юнашев Live
При этом политик заявил, что лучшим раскладом был бы приезд американского лидера в Москву. По его словам, если политики планируют обсуждать государственный вопрос, связанный с Россией и Украиной, то говорить об этом нужно не заграницей, а в Москве.
«Конечно могут (пройти переговоры между РФ и США в ОАЭ, — Прим. Life.ru), почему нет? Что мешает нам? Все государства бояться нас. Было бы лучше если бы он (Дональд Трамп, — Прим. Life.ru) приехал в Россию и провёл переговоры, если мы обсуждаем вопрос государственный, России и Украины», — сказал Кадыров.
Ранее сообщалось, что Россия и США достигли договорённости о проведении встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшем будущем. По словам Юрия Ушакова, помощника российского президента, стороны предварительно согласовали сроки и формат переговоров.