«Что мешает нам»: Кадыров назвал возможное место встречи Путина и Трампа

Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут пройти в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом журналисту Кремлёвского пула, автору Telegram-канала «Юнашев Live» Александру Юнашеву рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров предположил, что встреча Путина и Трампа пройдёт в ОАЭ. Видео © Telegram / Юнашев Live

При этом политик заявил, что лучшим раскладом был бы приезд американского лидера в Москву. По его словам, если политики планируют обсуждать государственный вопрос, связанный с Россией и Украиной, то говорить об этом нужно не заграницей, а в Москве.