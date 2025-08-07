Трамп допустил, что Путин готов к обмену территориями

Президент США Дональд Трамп в беседе с союзниками допустил, что российский лидер Владимир Путин готов обсуждать возможный территориальный обмен в рамках разрешения украинского кризиса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Разговор состоялся после визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву. По данным собеседников агентства, Трамп позитивно настроен в вопросе перспектив установления перемирия на Украине.