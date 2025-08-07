Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 августа, 13:19

Трамп допустил, что Путин готов к обмену территориями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TPYXA_ILLUSTRATION

Президент США Дональд Трамп в беседе с союзниками допустил, что российский лидер Владимир Путин готов обсуждать возможный территориальный обмен в рамках разрешения украинского кризиса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Разговор состоялся после визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву. По данным собеседников агентства, Трамп позитивно настроен в вопросе перспектив установления перемирия на Украине.

Источники также отмечают, что американский президент предположил готовность российского коллеги приступить к мирным переговорам. При этом, по словам главы Белого дома, Москва ставит главным условием обсуждение вопроса обмена территориями для начала диалога.

Скабеева назвала самых недовольных предстоящей встречей Путина и Трампа
Напомним, недавно в Москве побывал Стив Уиткофф и провёл переговоры с Владимиром Путиным. Их трёхчасовая беседа принесла определённые плоды. В Кремле позже заявили, что в ближайшее время глава РФ встретится с американским президентом. Вероятно, это случится в ОАЭ.

Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
