Трамп допустил, что Путин готов к обмену территориями
Bloomberg: Трамп считает, что РФ готова обсуждать обмен территориями с Украиной
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TPYXA_ILLUSTRATION
Президент США Дональд Трамп в беседе с союзниками допустил, что российский лидер Владимир Путин готов обсуждать возможный территориальный обмен в рамках разрешения украинского кризиса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Разговор состоялся после визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву. По данным собеседников агентства, Трамп позитивно настроен в вопросе перспектив установления перемирия на Украине.
Источники также отмечают, что американский президент предположил готовность российского коллеги приступить к мирным переговорам. При этом, по словам главы Белого дома, Москва ставит главным условием обсуждение вопроса обмена территориями для начала диалога.
Напомним, недавно в Москве побывал Стив Уиткофф и провёл переговоры с Владимиром Путиным. Их трёхчасовая беседа принесла определённые плоды. В Кремле позже заявили, что в ближайшее время глава РФ встретится с американским президентом. Вероятно, это случится в ОАЭ.