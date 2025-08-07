Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 12:03

Скабеева назвала самых недовольных предстоящей встречей Путина и Трампа

Скабеева: Больше всех встречей Путина и Трампа недовольны, конечно же, британцы

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Kremlin.ru

Найдены самые недовольные люди, которые совсем не в восторге от предстоящей встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Их личности в своём Telegram-канале раскрыла российская телеведущая и журналистка Ольга Скабеева.

«Больше всех встречей Путина и Трампа недовольны, конечно же, британцы», — заявила она.

К своему посту Скабеева прикрепила скриншот публикации бывшего военного атташе Великобритании при посольствах США в России и на Украине Джона Формана. Он выразил возмущение, что встреча лидеров пройдёт без предварительной подготовки, а также назвал неразумным стремление Трампа урегулировать украинский конфликт путём заключения мирного соглашения.

Дмитриев жестом намекнул на место встречи Путина и Трампа
Дмитриев жестом намекнул на место встречи Путина и Трампа

Напомним, 7 августа администрация Путина сообщила, что Россия и США согласовали организацию встречи глав двух государств в ближайшем будущем. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, было бы лучше, если бы Трамп приехал в Москву. Однако он считает, что переговоры могут пройти в ОАЭ.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Ольга Скабеева
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar