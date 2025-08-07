Скабеева назвала самых недовольных предстоящей встречей Путина и Трампа

Найдены самые недовольные люди, которые совсем не в восторге от предстоящей встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Их личности в своём Telegram-канале раскрыла российская телеведущая и журналистка Ольга Скабеева.

«Больше всех встречей Путина и Трампа недовольны, конечно же, британцы», — заявила она.

К своему посту Скабеева прикрепила скриншот публикации бывшего военного атташе Великобритании при посольствах США в России и на Украине Джона Формана. Он выразил возмущение, что встреча лидеров пройдёт без предварительной подготовки, а также назвал неразумным стремление Трампа урегулировать украинский конфликт путём заключения мирного соглашения.