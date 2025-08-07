Скабеева назвала самых недовольных предстоящей встречей Путина и Трампа
Скабеева: Больше всех встречей Путина и Трампа недовольны, конечно же, британцы
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Kremlin.ru
Найдены самые недовольные люди, которые совсем не в восторге от предстоящей встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Их личности в своём Telegram-канале раскрыла российская телеведущая и журналистка Ольга Скабеева.
«Больше всех встречей Путина и Трампа недовольны, конечно же, британцы», — заявила она.
К своему посту Скабеева прикрепила скриншот публикации бывшего военного атташе Великобритании при посольствах США в России и на Украине Джона Формана. Он выразил возмущение, что встреча лидеров пройдёт без предварительной подготовки, а также назвал неразумным стремление Трампа урегулировать украинский конфликт путём заключения мирного соглашения.
Напомним, 7 августа администрация Путина сообщила, что Россия и США согласовали организацию встречи глав двух государств в ближайшем будущем. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, было бы лучше, если бы Трамп приехал в Москву. Однако он считает, что переговоры могут пройти в ОАЭ.