«По закрытым каналам»: Путин и Трамп вели диалог задолго до объявления «встречи века»
Решение о встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом не является неожиданностью или спонтанным политическим шагом, уверен заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. По его словам, стороны вели предварительные договорённости через закрытые каналы.
«Очевидно, что контакты велись давно — просто не попадали в публичное поле. Возможно, даже в онлайн-формате, чтобы избежать излишнего внимания журналистов», — подчеркнул собеседник URA.ru.
По его мнению, в отличие от переговоров в Стамбуле, российско-американские контакты носили закрытый характер, что может свидетельствовать о серьёзных намерениях сторон. Жёсткое ограничение утечек информации говорит о попытке не навредить процессу и сохранить пространство для диалога между лидерами двух государств, отметил эксперт.
При этом американская сторона пока «прощупывает почву» по возможному участию Владимира Зеленского в переговорах. Однако российская дипломатия уже дала понять, что сосредоточена на двусторонней встрече. Это можно интерпретировать как отсутствие интереса к прямым контактам с киевским режимом. К слову, саммит может привести к конкретным договорённостям не только по украинскому урегулированию, но и в целом по двусторонним отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Политолог напомнил, что «окно возможностей» для такого диалога открывалось ещё весной, но тогда осталось неиспользованным. Сейчас же инициатива важна, в том числе для Трампа, которому важно «сохранить лицо» в процессе дистанцирования от конфликта на Украине. Эксперт специалист выразил надежду на лучшее развитие ситуации, но призвал быть готовыми к худшему.
Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что место проведения переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, уже определено, однако официальная информация будет обнародована позже. Сам Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом. В свою очередь спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев отметил, что встреча Путина и Трампа может стать исторической. А в Госдуме уже предсказали главные темы переговоров лидеров великих держав.