«По закрытым каналам»: Путин и Трамп вели диалог задолго до объявления «встречи века»

Решение о встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом не является неожиданностью или спонтанным политическим шагом, уверен заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. По его словам, стороны вели предварительные договорённости через закрытые каналы.

«Очевидно, что контакты велись давно — просто не попадали в публичное поле. Возможно, даже в онлайн-формате, чтобы избежать излишнего внимания журналистов», — подчеркнул собеседник URA.ru.

По его мнению, в отличие от переговоров в Стамбуле, российско-американские контакты носили закрытый характер, что может свидетельствовать о серьёзных намерениях сторон. Жёсткое ограничение утечек информации говорит о попытке не навредить процессу и сохранить пространство для диалога между лидерами двух государств, отметил эксперт.

При этом американская сторона пока «прощупывает почву» по возможному участию Владимира Зеленского в переговорах. Однако российская дипломатия уже дала понять, что сосредоточена на двусторонней встрече. Это можно интерпретировать как отсутствие интереса к прямым контактам с киевским режимом. К слову, саммит может привести к конкретным договорённостям не только по украинскому урегулированию, но и в целом по двусторонним отношениям между Москвой и Вашингтоном.