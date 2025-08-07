Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 14:40

«По закрытым каналам»: Путин и Трамп вели диалог задолго до объявления «встречи века»

Политолог Семибратов: Встреча Путина и Трампа готовилась длительное время

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Решение о встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом не является неожиданностью или спонтанным политическим шагом, уверен заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. По его словам, стороны вели предварительные договорённости через закрытые каналы.

«Очевидно, что контакты велись давно — просто не попадали в публичное поле. Возможно, даже в онлайн-формате, чтобы избежать излишнего внимания журналистов», — подчеркнул собеседник URA.ru.

«Позиции отличаются»: Американист оценил шансы Путина и Трампа договориться по Украине
«Позиции отличаются»: Американист оценил шансы Путина и Трампа договориться по Украине

По его мнению, в отличие от переговоров в Стамбуле, российско-американские контакты носили закрытый характер, что может свидетельствовать о серьёзных намерениях сторон. Жёсткое ограничение утечек информации говорит о попытке не навредить процессу и сохранить пространство для диалога между лидерами двух государств, отметил эксперт.

При этом американская сторона пока «прощупывает почву» по возможному участию Владимира Зеленского в переговорах. Однако российская дипломатия уже дала понять, что сосредоточена на двусторонней встрече. Это можно интерпретировать как отсутствие интереса к прямым контактам с киевским режимом. К слову, саммит может привести к конкретным договорённостям не только по украинскому урегулированию, но и в целом по двусторонним отношениям между Москвой и Вашингтоном.

Политолог напомнил, что «окно возможностей» для такого диалога открывалось ещё весной, но тогда осталось неиспользованным. Сейчас же инициатива важна, в том числе для Трампа, которому важно «сохранить лицо» в процессе дистанцирования от конфликта на Украине. Эксперт специалист выразил надежду на лучшее развитие ситуации, но призвал быть готовыми к худшему.

Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа. Главное
Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа. Главное

Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что место проведения переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, уже определено, однако официальная информация будет обнародована позже. Сам Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом. В свою очередь спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев отметил, что встреча Путина и Трампа может стать исторической. А в Госдуме уже предсказали главные темы переговоров лидеров великих держав.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar