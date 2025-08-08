Трамп: Дальнейшие действия США в отношении Москвы будут зависеть от Путина

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отметил, что будущие решения Вашингтона по отношению к Москве будут определяться действиями российского лидера Владимира Путина. В ходе пресс-конференции в Белом доме американский лидер подчеркнул, что крайний срок для достижения соглашений между Россией и Украиной истекает 8 августа. После этой даты США могут ввести полные торговые пошлины в размере 100% против РФ и её союзников.