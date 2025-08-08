Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 21:02

Трамп: Дальнейшие действия США в отношении Москвы будут зависеть от Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отметил, что будущие решения Вашингтона по отношению к Москве будут определяться действиями российского лидера Владимира Путина. В ходе пресс-конференции в Белом доме американский лидер подчеркнул, что крайний срок для достижения соглашений между Россией и Украиной истекает 8 августа. После этой даты США могут ввести полные торговые пошлины в размере 100% против РФ и её союзников.

«Это будет зависеть от него (Путина). Посмотрим, что он скажет, это будет зависеть от него», — подчеркнул Трамп, добавив, что он «очень огорчён» позицией российского руководства.

«По закрытым каналам»: Путин и Трамп вели диалог задолго до объявления «встречи века»
«По закрытым каналам»: Путин и Трамп вели диалог задолго до объявления «встречи века»

Ранее Трамп высказал мнение, что Владимиру Путину не следует проводить встречу с Владимиром Зеленским перед переговорами с ним. Напомним, по информации из Кремля, Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи Путина с главой Белого дома в скором времени. Помощник президента РФ Юрий Ушаков добавил, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar