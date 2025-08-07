Встреча Путина и Трампа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

7 августа, 20:38

Трамп заявил, что не ставит условий для встречи с Путиным

Дональд Трамп. Обложка © X / The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину не нужно встречаться с Владимиром Зеленским перед переговорами с ним.

«Нет», — ответил глава Белого дома на вопрос журналистов, действительно ли он поставил такое условие для встречи с президентом России.

В Госдепе не подтвердили, что Трамп выставил условия для встречи с Путиным

Согласно заявлению Кремля, Москва и Вашингтон условились организовать встречу Владимира Путина с американским визави в ближайшем будущем. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что очные переговоры могут состояться уже на следующей неделе. В качестве принимающей страны рассматриваются ОАЭ.

