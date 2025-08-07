В Госдепе не подтвердили, что Трамп выставил условия для встречи с Путиным
Госдепартамент США воздержался от комментариев по поводу условий американского лидера Дональда Трампа для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Первый заместитель официального представителя ведомства Томми Пиготт предложил обращаться за уточнениями в Белый дом.
«Я переадресую вас в Белый дом за деталями графика президента. Могу лишь сказать, что, как уже говорил госсекретарь, мы продолжаем тесную коммуникацию с европейскими партнёрами и с Украиной», — сказал он.
Напомним, 7 августа в Кремле сообщили, что между Москвой и Вашингтоном достигнута договорённость об организации встречи Владимира Путина с его американским коллегой. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, очные переговоры могут пройти уже на следующей неделе. Также известно, что в качестве страны, где такая встреча может пройти, рассматриваются Объединённые Арабские Эмираты. При этом СМИ писали, что для переговоров Трампа с Путиным якобы необходима встреча президента России с главой киевского режима Владимиром Зеленским.