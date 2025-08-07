В Госдепе не подтвердили, что Трамп выставил условия для встречи с Путиным

Госдепартамент США воздержался от комментариев по поводу условий американского лидера Дональда Трампа для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Первый заместитель официального представителя ведомства Томми Пиготт предложил обращаться за уточнениями в Белый дом.

«Я переадресую вас в Белый дом за деталями графика президента. Могу лишь сказать, что, как уже говорил госсекретарь, мы продолжаем тесную коммуникацию с европейскими партнёрами и с Украиной», — сказал он.