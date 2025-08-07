Встреча Путина и Трампа
Регион
7 августа, 16:59

Белый дом выдвинул условие для встречи Трампа с Путиным

NYP: Трамп согласится на встречу с Путиным только после переговоров с Зеленским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Президент США Дональд Трамп согласится на встречу с Владимиром Путиным только при условии проведения переговоров российского лидера с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на анонимного представителя администрации Белого дома.

«Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча [с Трампом] состоялась. Место пока не определено», приводит издание слова источника из Белого дома.

Ранее 7 августа Кремль объявил, что Россия и США достигли договорённости о проведении встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время. По словам помощника президента Юрия Ушакова, переговоры запланированы примерно на следующую неделю. Путин предложил ОАЭ как возможное место для проведения встречи с лидером США.

