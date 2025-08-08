Лукашенко заявил о готовности организовать в Минске встречу Путина и Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time заявил о готовности организовать в Минске переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Он напомнил, что первые переговоры по украинскому конфликту — ещё в 2022 году — проходили в Белоруссии. Лукашенко выразил готовность снова предоставить площадку и рассказал, каким ему видится процесс диалога.

«Заранее давайте определимся: к примеру, город-герой Минск, Стамбул, Женева. Определились — через месяц будет эта встреча. Первый день — американо-российские отношения, к примеру. Во второй день, если придём к согласию по проекту документа какого-то, приглашаем Зеленского, Лукашенко, Петрова, Сидорова. Это будет выглядеть достойно», — сказал белоруссий лидер.