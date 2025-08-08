Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 10:44

Западные СМИ назвали возможное место встречи Путина и Трампа. И это не ОАЭ

Fox News: Встреча Путина и Трампа может состояться в Риме в понедельник

Обложка © Life.ru. © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Life.ru. © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Риме уже в следующий понедельник, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

При этом СМИ не исключает, что переговоры могут пройти и позже следующей недели, а местом будет выбрана другая страна.

Точка опоры: В Госдуме предсказали главные темы переговоров Путина и Трампа
Точка опоры: В Госдуме предсказали главные темы переговоров Путина и Трампа

Напомним, 7 августа в Кремле заявили о согласовании встречи президентов России и США в ближайшем будущем. Точная дата и место пока официально не назывались, но глава РФПИ Кирилл Дмитриев намекнул, что саммит лидеров может состояться в арабской стране. Позже сам Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с американским коллегой.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Италия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar