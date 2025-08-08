Западные СМИ назвали возможное место встречи Путина и Трампа. И это не ОАЭ
Fox News: Встреча Путина и Трампа может состояться в Риме в понедельник
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Риме уже в следующий понедельник, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
При этом СМИ не исключает, что переговоры могут пройти и позже следующей недели, а местом будет выбрана другая страна.
Напомним, 7 августа в Кремле заявили о согласовании встречи президентов России и США в ближайшем будущем. Точная дата и место пока официально не назывались, но глава РФПИ Кирилл Дмитриев намекнул, что саммит лидеров может состояться в арабской стране. Позже сам Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с американским коллегой.