ООН выразила готовность принять встречу Путина и Трампа

ООН готова предоставить свою нью-йоркскую штаб-квартиру для встречи президента России Владимира Путина его американского коллеги Дональда Трампа, но официального запроса пока не поступало. Об этом заявила заместитель представителя генсека организации Стефани Трембле на брифинге для журналистов.

«На данный момент я не думаю, что это вариант, который рассматривается теми, кто планирует встречу», — отметила она.

По словам представителя ООН, возможность проведения саммита в штаб-квартире организации не обсуждалась. Трембле подчеркнула, что Всемирная организация всегда открыта для диалога и поддерживает любые инициативы, способствующие прекращению боевых действий на Украине в соответствии с Уставом ООН. В то же время конкретных планов по организации встречи глав России и США пока не существует.