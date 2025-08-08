Sky News: Трамп обсуждал с Мелони возможность встречи с Путиным в Риме
Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп обсуждал с премьер-министром Италии Джорджей Мелони возможность проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Риме. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в итальянском правительстве.
Собеседники уточнили, что потенциальным местом проведения этих переговоров мог бы стать Ватикан. Тем не менее, представители Ватикана и посольства США в Риме, опрошенные Sky News, воздержались от комментариев по данному вопросу. В публикации телеканала также подчёркивается, что, согласно Римскому статуту, Италия будет обязана задержать Путина, если он прибудет на территорию страны.
Ранее уже сообщалось, что Россия отклонила идею проведения саммита между президентом Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Риме. Между тем, встреча глав двух государств запланирована уже на ближайшее время. При этом сам Путин назвал одним из подходящих мест для переговоров с Трампом ОАЭ. Кстати, как раз вчера, 7 августа, в Кремле российский лидер встретился с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном.