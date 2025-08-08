Sky News: Трамп обсуждал с Мелони возможность встречи с Путиным в Риме

Президент США Дональд Трамп обсуждал с премьер-министром Италии Джорджей Мелони возможность проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Риме. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в итальянском правительстве.

Собеседники уточнили, что потенциальным местом проведения этих переговоров мог бы стать Ватикан. Тем не менее, представители Ватикана и посольства США в Риме, опрошенные Sky News, воздержались от комментариев по данному вопросу. В публикации телеканала также подчёркивается, что, согласно Римскому статуту, Италия будет обязана задержать Путина, если он прибудет на территорию страны.