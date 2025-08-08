Си Цзиньпин дал Путину твёрдое обещание во время обсуждения Украины

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил свою принципиальную позицию в отношении украинского конфликта во время созвона с президентом России Владимиром Путиным. Он пообещал коллеге дальнейшую помощь в достижении мира и отметил, что для сложного конфликта нельзя подобрать простого решения.

«Независимо от развития ситуации, Китай будет придерживаться своей неизменной позиции и продолжать содействовать миру и переговорам», — сказал Путину Си Цзиньпин, чьи слова приводит Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер убеждён, что только через диалог и взаимопонимание можно найти устойчивые решения, способные привести к долгосрочному миру и стабильности в регионе.