Си Цзиньпин дал Путину твёрдое обещание во время обсуждения Украины
Си Цзиньпин обещал Путину и дальше содействовать миру и переговорам по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BGStock72
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил свою принципиальную позицию в отношении украинского конфликта во время созвона с президентом России Владимиром Путиным. Он пообещал коллеге дальнейшую помощь в достижении мира и отметил, что для сложного конфликта нельзя подобрать простого решения.
«Независимо от развития ситуации, Китай будет придерживаться своей неизменной позиции и продолжать содействовать миру и переговорам», — сказал Путину Си Цзиньпин, чьи слова приводит Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер убеждён, что только через диалог и взаимопонимание можно найти устойчивые решения, способные привести к долгосрочному миру и стабильности в регионе.
Сегодняшний день получается у Владимира Путина весьма насыщенным. Российский лидер побеседовал с главами Казахстана и Узбекистана, а после у него состоялись переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпином. Пятым политиком, с которым разговаривал сегодня Путин, стал индийский премьер Моди.