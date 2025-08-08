Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 14:04

Си Цзиньпин дал Путину твёрдое обещание во время обсуждения Украины

Си Цзиньпин обещал Путину и дальше содействовать миру и переговорам по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BGStock72

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BGStock72

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил свою принципиальную позицию в отношении украинского конфликта во время созвона с президентом России Владимиром Путиным. Он пообещал коллеге дальнейшую помощь в достижении мира и отметил, что для сложного конфликта нельзя подобрать простого решения.

«Независимо от развития ситуации, Китай будет придерживаться своей неизменной позиции и продолжать содействовать миру и переговорам», — сказал Путину Си Цзиньпин, чьи слова приводит Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер убеждён, что только через диалог и взаимопонимание можно найти устойчивые решения, способные привести к долгосрочному миру и стабильности в регионе.

«Не хотят, вонючие»: Лукашенко высказался о манёврах Европы с украинским зерном
«Не хотят, вонючие»: Лукашенко высказался о манёврах Европы с украинским зерном

Сегодняшний день получается у Владимира Путина весьма насыщенным. Российский лидер побеседовал с главами Казахстана и Узбекистана, а после у него состоялись переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпином. Пятым политиком, с которым разговаривал сегодня Путин, стал индийский премьер Моди.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Си Цзиньпин
  • Китай
  • Путин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar