Путин поделился с Мирзиёевым оценками беседы с Уиткоффом
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым поделился подробностями и оценками беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая состоялась 6 августа в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Мирзиёев поблагодарил российского лидера за предоставленную информацию и выразил поддержку усилиям, направленным на поиск политико-дипломатического решения украинского кризиса.
Напомним, что 6 августа в Москве побывал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Обе стороны называли диалог продуктивным. А 7 августа, в Кремле объявили, что Москва и Вашингтон достигли договорённости о проведении встречи лидеров в ближайшее время.