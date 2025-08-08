Путин поделился с Мирзиёевым оценками беседы с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым поделился подробностями и оценками беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая состоялась 6 августа в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.