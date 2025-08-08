Встреча Путина и Трампа
8 августа, 09:28

Путин поделился с Мирзиёевым оценками беседы с Уиткоффом

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым поделился подробностями и оценками беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая состоялась 6 августа в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Мирзиёев поблагодарил российского лидера за предоставленную информацию и выразил поддержку усилиям, направленным на поиск политико-дипломатического решения украинского кризиса.

Напомним, что 6 августа в Москве побывал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Обе стороны называли диалог продуктивным. А 7 августа, в Кремле объявили, что Москва и Вашингтон достигли договорённости о проведении встречи лидеров в ближайшее время.

Марина Фещенко
