Путин созвонился с Токаевым и обсудил итоги переговоров с Уиткоффом
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин рассказал казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву о результатах переговоров со спецпосланником президентом США Стивеном Уиткоффом Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин позвонил Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнёрства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе – об основных итогах недавней встречи со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом», — пояснили в администрации президента.
Токаев поблагодарил за информацию и поддержал усилия по поиску мирного решения конфликта. Телефонный разговор состоялся в четверг, сразу после переговоров Путина с американским представителем.
Ранее Владимир Путин созвонился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, чтобы обсудить итоги переговоров со Стивеном Уиткоффом. Узбекистанский лидер тоже выразил поддержку усилиям Москвы по мирному урегулированию украинского кризиса.
Напомним, американский эмиссар посетил Москвы 6 августа, где провёл трёхчасовые переговоры с российским лидером. Обе стороны сочли состоявшийся разговор весьма полезным. Такой вывод подкрепляется событиями 7 августа: в этот день Кремль сообщил, что РФ и США договорились об организации встречи президентов.