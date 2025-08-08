Путин созвонился с Токаевым и обсудил итоги переговоров с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин рассказал казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву о результатах переговоров со спецпосланником президентом США Стивеном Уиткоффом Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин позвонил Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнёрства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе – об основных итогах недавней встречи со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом», — пояснили в администрации президента.

Токаев поблагодарил за информацию и поддержал усилия по поиску мирного решения конфликта. Телефонный разговор состоялся в четверг, сразу после переговоров Путина с американским представителем.