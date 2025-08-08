Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 августа, 09:07

Без компромиссов: В ФРГ озвучили главное «жёсткое» требование Путина на встрече с Уиткоффом

Bild: У России остаётся жёсткая позиция по территориям после визита Уиткоффа

Обложка © Kremlin.ru

Россия сохраняет твёрдую позицию в отношении своих территориальных требований в контексте урегулирования конфликта на Украине, несмотря на визит в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на собственные источники.

Кремль настаивает на принадлежности России четырёх новых регионов, а также Крыма. По информации немецкого издания, определённая гибкость наблюдается лишь в вопросе возможного «воздушного перемирия», однако оно будет предложено на «жёстких условиях», которые не уточняются.

«Россия готова лишь к так называемому «воздушному перемирию», то есть взаимному прекращению авиаударов. И даже это возможно лишь при жёстких условиях», — сказано в сообщении.

Издание утверждает, что президент Владимир Путин отвергает идею прекращения огня и может использовать потенциальную встречу с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы «выиграть время».

В Польше раскрыли мирный план из 6 пунктов, который Уиткофф привёз Путину
Напомним, что Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины к переговорам и стремлении «положить конец» конфликту. Прозвучало оно на фоне визита в Москву спецпредставителя президента США, а также сообщений о скорой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Позднее киевские СМИ сообщили о согласии страны на предложение о перемирии как в воздухе, так и на земле.

Наталья Афонина
