Без компромиссов: В ФРГ озвучили главное «жёсткое» требование Путина на встрече с Уиткоффом

Россия сохраняет твёрдую позицию в отношении своих территориальных требований в контексте урегулирования конфликта на Украине, несмотря на визит в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на собственные источники.

Кремль настаивает на принадлежности России четырёх новых регионов, а также Крыма. По информации немецкого издания, определённая гибкость наблюдается лишь в вопросе возможного «воздушного перемирия», однако оно будет предложено на «жёстких условиях», которые не уточняются.

«Россия готова лишь к так называемому «воздушному перемирию», то есть взаимному прекращению авиаударов. И даже это возможно лишь при жёстких условиях», — сказано в сообщении.