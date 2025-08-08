Встреча Путина и Трампа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

8 августа, 07:29

РБК: Украина согласилась на перемирие в воздухе и на земле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robin Guess

Украинская сторона согласна на предложение России о перемирии в воздухе и на земле. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на киевские дипломатические источники.

«Мы же поддерживаем прекращение огня, будь то в воздухе или в целом», — рассказал неназванный собеседник агентства. По его утверждению, данную идею одобрил и Европейский союз, а США выразили готовность к обсуждению инициативы.

О том, что Москва рассматривает вариант прекращения огня в небе говорилось ещё 5 августа. Россия приняла такое решение в качестве жеста доброй воли в сторону Дональда Трампа. Тогда Кремль лишь изучал варианты уступок американскому президенту, чтобы снизить риски новых санкций.

Наталья Афонина
