Жест доброй воли: На Западе заявили, что РФ рассматривает возможность перемирия в воздухе с Украиной

Россия рассматривает возможность временного прекращения авиаударов по Украине в качестве жеста доброй воли в сторону Дональда Трампа. Источники в Москве сообщают, что Кремль изучает варианты уступок американскому президенту, чтобы снизить риски новых санкций. При этом военные действия на земле продолжатся. Об этом Bloomberg.

Грядущий визит спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Россию создаёт возможность для переговоров, хотя шансы на успех остаются невысокими, говорится в статье.Анонимные собеседники агентства отметили, что одним из обсуждаемых предложений может стать приостановка атак с использованием дронов и ракет. Однако это потребует согласия Украины.