Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 17:38

Жест доброй воли: На Западе заявили, что РФ рассматривает возможность перемирия в воздухе с Украиной

Bloomberg: Россия рассматривает возможность перемирия с Украиной в воздухе

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Россия рассматривает возможность временного прекращения авиаударов по Украине в качестве жеста доброй воли в сторону Дональда Трампа. Источники в Москве сообщают, что Кремль изучает варианты уступок американскому президенту, чтобы снизить риски новых санкций. При этом военные действия на земле продолжатся. Об этом

Bloomberg.

Грядущий визит спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Россию создаёт возможность для переговоров, хотя шансы на успех остаются невысокими, говорится в статье.Анонимные собеседники агентства отметили, что одним из обсуждаемых предложений может стать приостановка атак с использованием дронов и ракет. Однако это потребует согласия Украины.

Президент РФ Владимир Путин, как утверждают источники, не намерен соглашаться на полное прекращение огня. Российские войска продолжают наступление, а стратегические цели Москвы в конфликте остаются без изменений.

Попытка договориться или формальность? Политолог объяснил, зачем Уиткофф едет в Москву
Попытка договориться или формальность? Политолог объяснил, зачем Уиткофф едет в Москву

Напомним, президент США объявил, что его специальный посланник Стивен Уиткофф посетит России 6 или 7 августа — за один или два дня до истечения дедлайна Дональда Трампа. Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил, что российский лидер Владимир Путин встретится с эмиссаром главы США на этой неделе.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar