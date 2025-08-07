Россия может рассмотреть перемирие с Украиной только при выполнении ряда условий, среди которых — вывод Вооружённых сил Украины с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в беседе с «Лентой.ру».

«Если перемирие будет сопровождаться уходом ВСУ с территорий российских регионов, тогда в этом может быть смысл. Но, на мой взгляд, мы и так побеждаем», — отметил он.

Никулин считает допустимым перемирие лишь на определённых условиях: вывод украинских войск с территорий, считающихся российскими;

введение оружейного эмбарго на поставки вооружений со стороны США;

снятие санкций и возврат замороженных российских активов.

Эксперт добавил, что, помимо территориальных и экономических условий, необходимо реализовать задачи, поставленные в начале специальной военной операции — демилитаризацию, денацификацию и обеспечение внеблокового статуса Украины.

При этом он подчеркнул, что краткосрочное перемирие Москве не нужно.