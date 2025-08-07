Назван вариант перемирия с Украиной, который может устроить Россию
Военный эксперт Никулин: Краткосрочное перемирие нам не нужно, мы и так побеждаем
Россия может рассмотреть перемирие с Украиной только при выполнении ряда условий, среди которых — вывод Вооружённых сил Украины с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в беседе с «Лентой.ру».
«Если перемирие будет сопровождаться уходом ВСУ с территорий российских регионов, тогда в этом может быть смысл. Но, на мой взгляд, мы и так побеждаем», — отметил он.
Никулин считает допустимым перемирие лишь на определённых условиях:
- вывод украинских войск с территорий, считающихся российскими;
- введение оружейного эмбарго на поставки вооружений со стороны США;
- снятие санкций и возврат замороженных российских активов.
Эксперт добавил, что, помимо территориальных и экономических условий, необходимо реализовать задачи, поставленные в начале специальной военной операции — демилитаризацию, денацификацию и обеспечение внеблокового статуса Украины.
При этом он подчеркнул, что краткосрочное перемирие Москве не нужно.
«Просто для того, чтобы убрать тела погибших и эвакуировать раненых с линии соприкосновения — такие предложения Россия уже не раз озвучивала», — добавил эксперт.
Напомним, накануне в Москве побывал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Обе стороны называли диалог продуктивным. А сегодня, 7 августа, в Кремле объявили, что Москва и Вашингтон достигли договорённости о проведении встречи лидеров в ближайшее время.