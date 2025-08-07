Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 14:54

Назван вариант перемирия с Украиной, который может устроить Россию

Военный эксперт Никулин: Краткосрочное перемирие нам не нужно, мы и так побеждаем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Gorynvd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Gorynvd

Россия может рассмотреть перемирие с Украиной только при выполнении ряда условий, среди которых — вывод Вооружённых сил Украины с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в беседе с «Лентой.ру».

«Если перемирие будет сопровождаться уходом ВСУ с территорий российских регионов, тогда в этом может быть смысл. Но, на мой взгляд, мы и так побеждаем», — отметил он.

«По закрытым каналам»: Путин и Трамп вели диалог задолго до объявления «встречи века»
«По закрытым каналам»: Путин и Трамп вели диалог задолго до объявления «встречи века»

Никулин считает допустимым перемирие лишь на определённых условиях:

  • вывод украинских войск с территорий, считающихся российскими;
  • введение оружейного эмбарго на поставки вооружений со стороны США;
  • снятие санкций и возврат замороженных российских активов.

Эксперт добавил, что, помимо территориальных и экономических условий, необходимо реализовать задачи, поставленные в начале специальной военной операции — демилитаризацию, денацификацию и обеспечение внеблокового статуса Украины.

При этом он подчеркнул, что краткосрочное перемирие Москве не нужно.

Трамп выступит из Белого дома с важным объявлением в 23:00
Трамп выступит из Белого дома с важным объявлением в 23:00

«Просто для того, чтобы убрать тела погибших и эвакуировать раненых с линии соприкосновения — такие предложения Россия уже не раз озвучивала», — добавил эксперт.

Напомним, накануне в Москве побывал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Обе стороны называли диалог продуктивным. А сегодня, 7 августа, в Кремле объявили, что Москва и Вашингтон достигли договорённости о проведении встречи лидеров в ближайшее время.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar