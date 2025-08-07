Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 14:29

Трамп выступит из Белого дома с важным объявлением в 23:00

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп сегодня вечером выступит с официальным заявлением. Пресс-конференция запланирована на 23:00 по московскому времени в Восточном зале Белого дома, следует из расписания американского лидера.

В публикации не раскрывается тема обращения хозяина Овального кабинета, но его новое выступление анонсировано на фоне новых договорённостей по урегулированию конфликта на Украине.

«Позиции отличаются»: Американист оценил шансы Путина и Трампа договориться по Украине
«Позиции отличаются»: Американист оценил шансы Путина и Трампа договориться по Украине

Напомним, в Кремле заявили, что место встречи главы США с российским лидером Владимиром Путиным уже выбрано. Подробности будут обнародованы позже. В качестве принимающей страны рассматриваются ОАЭ.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar