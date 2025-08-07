Трамп выступит из Белого дома с важным объявлением в 23:00
Президент США Дональд Трамп сегодня вечером выступит с официальным заявлением. Пресс-конференция запланирована на 23:00 по московскому времени в Восточном зале Белого дома, следует из расписания американского лидера.
В публикации не раскрывается тема обращения хозяина Овального кабинета, но его новое выступление анонсировано на фоне новых договорённостей по урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, в Кремле заявили, что место встречи главы США с российским лидером Владимиром Путиным уже выбрано. Подробности будут обнародованы позже. В качестве принимающей страны рассматриваются ОАЭ.