В Польше раскрыли мирный план из 6 пунктов, который Уиткофф привёз Путину

США предложили план урегулирования украинского конфликта с сохранением текущих позиций России. Как пишет польское издание Onet , шесть ключевых пунктов обсудил спецпосланник США Стивен Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Согласно сведениям издания, документ предусматривает прекращение огня без подписания полноценного мирного соглашения. В плане зафиксировано фактическое признание российских территориальных приобретений с отсрочкой на 49–99 лет. Также документ включает снятие большинства санкций и возобновление поставок российских нефти и газа в ЕС, утверждает Onet. При этом в предложении отсутствуют гарантии нерасширения НАТО. Ещё один пункт мирного плана – Москва не будет настаивать на прекращении американской военной помощи Украине.