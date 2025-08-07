В Польше раскрыли мирный план из 6 пунктов, который Уиткофф привёз Путину
Onet: Уиткофф отдал Путину план из 6 пунктов, включая перемирие и отмену санкций
Обложка © ТАСС/Григоров Гавриил
США предложили план урегулирования украинского конфликта с сохранением текущих позиций России. Как пишет польское издание Onet, шесть ключевых пунктов обсудил спецпосланник США Стивен Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
Согласно сведениям издания, документ предусматривает прекращение огня без подписания полноценного мирного соглашения. В плане зафиксировано фактическое признание российских территориальных приобретений с отсрочкой на 49–99 лет. Также документ включает снятие большинства санкций и возобновление поставок российских нефти и газа в ЕС, утверждает Onet. При этом в предложении отсутствуют гарантии нерасширения НАТО. Ещё один пункт мирного плана – Москва не будет настаивать на прекращении американской военной помощи Украине.
Польское издание отмечает, что новый мирный план был согласован со странами Европы. Российская сторона детали возможного соглашения пока не комментировала.
Напомним, накануне в Москве побывал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Обе стороны остались довольны итогами диалога, и сегодня, 7 августа, в Кремле заявили о согласовании встречи глав государств в ближайшем будущем. А глава РФПИ Кирилл Дмитриев намекнул, что саммит лидеров может состояться в арабской стране.