Ушаков сообщил о «приемлемом» предложении американцев
Обложка © Life.ru
США направили России предложение, которое Москва сочла вполне приемлемым. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, журналистам.
«Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым», — заявил Ушаков.
Ранее стало известно, что Россия и Соединённые Штаты договорились о проведении встречи Путина и Трампа в ближайшее время. Ушаков сообщил, что участники переговоров уже определились с предварительными датами и форматом встречи. По его словам, обсуждения запланированы на следующую неделю, однако точное место проведения пока не разглашается. При этом не исключено, что мероприятие может пройти в одном из арабских государств.