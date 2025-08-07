Приговор Гуцул
7 августа, 11:26

Ушаков сообщил о «приемлемом» предложении американцев

Ушаков: США сделали предложение, которое РФ считает приемлемым

Обложка © Life.ru

США направили России предложение, которое Москва сочла вполне приемлемым. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, журналистам.

«Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым», — заявил Ушаков.

Ранее стало известно, что Россия и Соединённые Штаты договорились о проведении встречи Путина и Трампа в ближайшее время. Ушаков сообщил, что участники переговоров уже определились с предварительными датами и форматом встречи. По его словам, обсуждения запланированы на следующую неделю, однако точное место проведения пока не разглашается. При этом не исключено, что мероприятие может пройти в одном из арабских государств.

