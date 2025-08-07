Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 08:54

В Кремле оставили без ответа идею Уиткоффа позвать Зеленского на встречу Путина и Трампа

Ушаков: Вариант проведения встречи Путина, Трампа и Зеленского не обсуждался

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предложил во время визита в Кремль организовать трёхстороннюю встречу между президентом Владимиром Путиным, американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По словам помощника президента Юрия Ушакова, российская сторона оставила данное предложение без ответа.

«Что касается варианта трёхсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария», — сказал дипломат.

На данный момент Россия хочет сконцентрировать внимание на подготовке двухсторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Главной задачей сейчас является создание условий для успешных и результативных переговоров.

Трамп открыт для встречи с Путиным и Зеленским
Трамп открыт для встречи с Путиным и Зеленским

Ранее стало известно, что Россия и Соединённые Штаты договорились о проведении встречи Путина и Трампа в ближайшее время. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны уже согласовали ориентировочные сроки и формат переговоров.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar