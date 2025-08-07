В Кремле оставили без ответа идею Уиткоффа позвать Зеленского на встречу Путина и Трампа
Ушаков: Вариант проведения встречи Путина, Трампа и Зеленского не обсуждался
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предложил во время визита в Кремль организовать трёхстороннюю встречу между президентом Владимиром Путиным, американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По словам помощника президента Юрия Ушакова, российская сторона оставила данное предложение без ответа.
«Что касается варианта трёхсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария», — сказал дипломат.
На данный момент Россия хочет сконцентрировать внимание на подготовке двухсторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Главной задачей сейчас является создание условий для успешных и результативных переговоров.
Ранее стало известно, что Россия и Соединённые Штаты договорились о проведении встречи Путина и Трампа в ближайшее время. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны уже согласовали ориентировочные сроки и формат переговоров.