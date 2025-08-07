В Кремле оставили без ответа идею Уиткоффа позвать Зеленского на встречу Путина и Трампа

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предложил во время визита в Кремль организовать трёхстороннюю встречу между президентом Владимиром Путиным, американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По словам помощника президента Юрия Ушакова, российская сторона оставила данное предложение без ответа.

«Что касается варианта трёхсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария», — сказал дипломат.

На данный момент Россия хочет сконцентрировать внимание на подготовке двухсторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Главной задачей сейчас является создание условий для успешных и результативных переговоров.