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6 августа, 20:31

Трамп открыт для встречи с Путиным и Зеленским

AFP: Белый дом заявил о готовности Трампа к переговорам с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Белый дом подтвердил готовность американского лидера Дональда Трампа к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным и главарём кивского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт агентству AFP.

По её словам, Трамп рассматривает возможность личной встречи как с Путиным, так и с Зеленским.

В Белом доме сообщили, что Россия выразила желание провести встречу с Трампом
В Белом доме сообщили, что Россия выразила желание провести встречу с Трампом

Ранее стало известно, что хозяин Белого дома рассматривает возможность встречи с Путиным уже на следующей неделе. Также сообщают о планах республиканца провести трёхсторонние переговоры без участия европейских лидеров. Заявление президента США «по-видимому, приняли».

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Тимур Хингеев
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