Трамп открыт для встречи с Путиным и Зеленским
AFP: Белый дом заявил о готовности Трампа к переговорам с Путиным и Зеленским
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Белый дом подтвердил готовность американского лидера Дональда Трампа к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным и главарём кивского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт агентству AFP.
По её словам, Трамп рассматривает возможность личной встречи как с Путиным, так и с Зеленским.
Ранее стало известно, что хозяин Белого дома рассматривает возможность встречи с Путиным уже на следующей неделе. Также сообщают о планах республиканца провести трёхсторонние переговоры без участия европейских лидеров. Заявление президента США «по-видимому, приняли».